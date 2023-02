Sisma di magnitudo 7.9 in Anatolia: almeno 180 morti tra Turchia e Siria

Lunedì 6 febbraio 2023 - 07:28

Oltre 600 i feriti

Roma, 6 feb. (askanews) – Un terremoto di magnitudo 7.9 (dati Ingv) ha colpito alle ore 02:17 la Turchia, nella zona di Gaziantep, vicino al confine con la Siria, causando danni molto ingenti e di ora in ora il numero delle vittime si aggrava: il bilancio è di almeno 180 morti tra Turchia e Siria. Almeno 76 persone sono state uccise in Turchia in sette diverse province, secondo l’agenzia governativa per la gestione dei disastri (Afad). Secondo i media statali siriani almeno altre 111 hanno perso la vita in Siria, nelle province di Aleppo, Hama e Latakia. Un operatore sanitario nella provincia di Aleppo ha riferito alla Reuters di persone ancora sotto le macerie e di tanti feriti che si stanno riversando negli ospedali.Più di 600 persone sono rimaste ferite nei due Paesi, hanno detto le stesse fonti.Dopo il violento terremoto che ha colpito l’Anatolia, è stata anche lanciata, dalla Protezione civile italiana l’allerta tsunami, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane, allerta poi rientrata. A scopo cautelativo, dalle 6.30, si è stata anche fermata la circolazione ferroviaria nelle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia.Gtu