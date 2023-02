Forti scosse di terremoto tra Turchia e Siria: quasi 1.600 morti

Lunedì 6 febbraio 2023 - 13:55

Farnesina: non ci sono morti e feriti tra italiani

Roma, 6 feb. (askanews) – Sono quasi 1.600 le persone morte dopo che due potenti terremoti hanno colpito la Turchia e la Siria nell’arco di 12 ore. Le autorità dei due Paesi temono che il bilancio delle vittime possa aumentare, mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso sia sul territorio della Turchia meridionale, sia della Siria settentrionale.In una nota la Farnesina ha reso noto che “l’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane dell’area per verificare le condizioni delle comunità italiane nelle zone colpite. Al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali”.I dati ufficiali dalla Turchia riferiscono di 1.014 morti e 5.383 feriti, oltre a 2.818 edifici crollati. In Siria si contano 592 morti, secondo il ministero della Salute e dei soccorritori nelle zone ribelli. I feriti sono più di 1.500.Intanto, la solidarietà internazionale si è fatta sentire, con offerte di aiuto che sono arrivate da tutte le parti del mondo, Russia e Cina, ma anche Stati uniti e Ue. Più di 10 squadre di ricerca e soccorso dell’Unione europea sono state mobilitate e sono già in viaggio per prestare aiuto.La prima potente scosa ha colpito nella notte e ha avuto una magnitudo di 7,7 con epicentro a Gaziantep, secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha parlato del peggior disastro per il paese dal 1939, quando un terremoto uccise oltre 32.000 persone e ne ferì più di 100.000. Il Centro Sismologico Mediterraneo Europeo (EMSC) ha poi annunciato una seconda scossa della stessa intensità a nord-est di Kahramanmaras a una profondità di due chilometri. Ci sono state più di 100 scosse di assestamento.