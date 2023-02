Roma, Giorgetti: ottima candidata Autorità antiriciclaggio europea

Giovedì 2 febbraio 2023 - 11:44

Ha istituzioni che danno credibilità

Roma, 1 feb. (askanews) – Per Roma “non c’è soltanto il giubileo”. “Credo che Roma abbia l’ambizione e ci sono varie candidature dopositate, come quella dell’Expo. Ma ce ne è una che potrebbe maturare, la ho preannunciata, che è quella della Autorità antiriciclaggio europea”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a un evento elettorale della Lega per la regione Lazio.“Non è affatto una cosa insignificante, ci sono diverse città che hanno presentato la loro candidatura. Adesso faremo una selezione. Roma può vantare istituzioni di tipo finanziario e quindi dare credibilità a questa prospettiva”, ha aggiunto Giorgetti.Rbr