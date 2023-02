Anche Borrell è arrivato a Kiev: per dare il messaggio più forte di sostegno dell’Ue

Giovedì 2 febbraio 2023 - 09:17

"Assistenza europea a 50 mld da inizio guerra"

Roma, 2 feb. (askanews) – “Arrivato a Kiev per trasmettere il messaggio più forte di sostegno da parte dell’Ue a tutti gli ucraini che difendono il loro Paese”, ha twittato il responsabile della politica estera europea Josep Borrell dalla capitale ucraina dove già da oggi si riuniscono le autorità europee in vista del summit di domani.“L’assistenza Ue ha raggiunto i 50 miliardi di euro dall’inizio della guerra della Russia. L’Europa è rimasta al fianco dell’Ucraina fin dal primo giorno. E starà ancora con voi per vincere e ricostruire”, ha aggiunto.Dmo/Int13