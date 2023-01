Il Cremlino dice che la “situazione è davvero allarmante”

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 11:00

E "adottare misure appropriate" rispetto a linea scelta da Nato

Roma, 25 gen. (askanews) – Le prospettive di sviluppo della situazione nel mondo, tenendo conto della politica della Nato, non prevedono ancora elementi di distensione e per questo la Russia dovrebbe stare all’erta, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, scrive Ria novosti.“La situazione è davvero allarmante” e “la situazione in Europa e nel mondo è davvero estremamente tesa e le prospettive per lo sviluppo della situazione, tenendo conto della linea scelta dalla Nato guidata dagli Stati Uniti, non promette ancora alcun elemento di distensione”, ha detto Peskov aggiungendo che Mosca dovrebbe essere particolarmente attenta, stare all’erta e adottare le misure appropriate.Peskov ha quindi detto ai giornalisti che “la Russia non è in contatto con la Germania alla luce di possibili consegne di carri armati Leopard 2 da parte dei paesi dell’Ue all’Ucraina”.Dmo/Int13