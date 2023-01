Facebook e Instagram vietano la pubblicità in base al genere

Martedì 10 gennaio 2023 - 18:46

Annunci saranno legati solamente a età e posizione

New York, 10 gen. (askanews) – Meta Platforms, la società madre di Facebook, rimuoverà il genere come opzione da fornire agli inserzionisti per indirizzare pubblicità agli adolescenti sia su Facebook che su Instagram. L’età e la posizione saranno le uniche informazioni che Facebook o Instagram utilizzeranno per mostrare annunci ai giovani, ha dichiarato Meta, spiegando che la politica entrerà in vigore già in febbraio.Inoltre, l’attività degli utenti su Facebook e Instagram non verrà più utilizzata per personalizzare gli annunci indirizzati agli adolescenti. La società vieta anche gli annunci agli adolescenti su temi come alcol, prodotti finanziari e prodotti per la perdita di peso.AAA/Mal/Int2