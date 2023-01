Leader stranieri a esequie Ratzinger: Scholz, Steinmeier e Duda

Giovedì 5 gennaio 2023 - 06:01

Regina Sofia di Spagna e re Filippo del Belgio tra i presenti

Roma, 5 gen. (askanews) – Non sarà un funerale di Stato quello per il Papa emerito Ratzinger, perché non era un pontefice “regnante”, ma ci saranno delegazioni ufficiali da diverse parti del mondo, due delle quali ufficialmente invitate, dall’Italia chiaramente, ma anche dalla nativa Germania. La folta delegazione sarà guidata dal presidente Frank-Walter Steinmeier e dal cancelliere Olaf Scholz.Alle esequie di Benedetto XVI saranno presenti anche i massimi vertici degli organi costituzionali tedeschi, scrive la Suddeutsche Zeitung: il presidente del Bundestag Barbel Bas, il sindaco di Amburgo Peter Tschentscher, come presidente del Bundesrat e Stephan Harbarth, capo della Corte costituzionale federale. Una delegazione guidata dal primo ministro bavarese Markus Soder arriverà anche dalla Baviera, patria di Benedetto, con rappresentanti della politica, della società e della chiesa.Non essendo un funerale di stato altre autorità possono partecipare, ma devono farlo a titolo personale. Hanno confermato la loro presenza la regina emerita di Spagna, Sofia, e il ministro della presidenza spagnolo, Felix Bolanos, oltre al presidente polacco Andrzej Duda, al presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e al re Filippo del Belgio.La Francia sarà rappresentata dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, che ha anche una delega per i culti.Gli Stati Uniti invieranno l’ambasciatore presso la Santa Sede Joe Donnelly, “in linea con i desideri del compianto Papa e del Vaticano”. Il ministro degli Esteri cipriota Ioannis Kasoulides rappresenterà il presidente della Repubblica di Cipro ai funerali di Papa Benedetto XVI.Il presidente lituano Gitanas Nauseda parteciperà ai funerali del papa emerito Benedetto XVI, ha confermato il servizio stampa del presidente. Il portavoce del governo polacco Piotr Müller ha annunciato che il primo ministro Mateusz Morawiecki parteciperà ai funerali insieme a Duda. Per il gruppo di Visegrad sarà presente anche il primo ministro ceco Petr Fiala. Il premier ungherese Viktor Orban che martedì si era recato nella Basilica di San Pietro a rendere omaggio a Benedetto XVI dovrebbe restare a Roma per prendere parte alle esequie.