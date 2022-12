Per l’Ue sono “ingiustificati i controlli obbligatori per chi arriva dalla Cina”

Giovedì 29 dicembre 2022 - 18:15

Livelli immunità Paesi Ue "relativamente elevati"

Roma, 29 dic. (askanews) – Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene “ingiustificata” una verifica obbligatoria a livello europeo dei sintomi del Covid per i viaggiatori provenienti dalla Cina, dato che i livelli di immunità e di vaccinazione dei Paesi europei “sono relativamente elevati”.“Le varianti che circolano in Cina sono quella che già circolano nell’Ue” e dunque dei controlli a livello di Unione Europea non sono al momento necessari.Per l’agenzia europea “le infezioni potenziali” sono “piuttosto limitate” rispetto al numero di positivo già presenti in Europa, i cui sistemi sanitari “sono oggi in grado di gestire” la malattia.Stati Uniti, Italia, India, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Malaysia hanno tutti introdotto l’obbligo dei tamponi e altre restrizioni per i viaggiatori in arrivo dalla Cina.Pechino aveva annunciato la scorsa settimana l’abbandono della politica di tolleranza zero nei confronti della pandemia e la riapertura totale delle forniture nel prossimo gennaio.Mgi/Int13