Tajani: cultura punto forza politica estera, valorizzare talenti

Giovedì 22 dicembre 2022 - 11:23

Ringrazia Pupi Avati per suo lavoro su Dante Alighieri

Roma, 22 dic. (askanews) – “Gli aspetti culturali del nostro Paese sono un punto di forza per la nostra politica estera, per far apprezzare il nostro paese e attirare nel nostro paese attraverso la cultura anche investimenti. Per questo ringrazio Pupi Avati, per il suo lavoro su Dante Alighieri, Avati a cui ho chiesto di essere anche mio consigliere, perché è un nostro dovere valorizzare i nostri uomini di cultura”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici.