Tajani: attenzione ad America latina e alle comunità italiane

Lunedì 19 dicembre 2022 - 19:48

Ministro: valorizzeremo "turismo delle radici"

Roma, 19 dic. (askanews) – L’America latina è un altra realtà “cruciale” per la politica estera italiana. L’ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa di fine anno, ricordando che si tratta della “realtà in cui vivono le comunità italiane più grandi nel mondo” e sottolineando che intende “prestare grande attenzione agli italiani all’estero”.In questo senso, ha continuato Tajani, “valorizzeremo uno dei progetti del Pnrr in carico alla Farnesina, che è il turismo ‘delle radici'”.Questo progetto – ha continuato – “dovrà portare in Italia tra il 2023 e il 2024, soprattutto nei piccoli borghi, italiani che vivono all’estero o persone di origine italiana per implementare le presenze turistiche soprattutto nei piccoli centri”.Nel progetto verranno coinvolti “tutti i comuni italiani, soprattutto i più piccoli, perché si sentano parte di questo progetto”.