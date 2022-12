Xi Jinping all’Ue: la soluzione politica della crisi ucraina è nel migliore interesse di tutti

Giovedì 1 dicembre 2022 - 11:19

Il presidente cinese ha incontrato a Pechino il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Roma, 1 dic. (askanews) – L’Unione europea conta sul contributo della Cina “per porre fine alla brutale occupazione e distruzione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante l’incontro a Pechino con Xi Jinping. Il presidente cinese ha affermato a sua volta che una soluzione con mezzi pacifici è nell’interesse dell’Europa e di tutti i Paesi euroasiatici.Xi Jinping ha chiesto all’Ue di contribuire agli sforzi per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, perché “risolvere la crisi ucraina con mezzi politici è nel migliore interesse” di tutti, ha detto il presidente cinese durante i colloqui a Pechino con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il faccia a faccia è durato tre ore circa.“Risolvere la crisi ucraina con strumenti politici è nel migliore interesse dell’Europa e nell’interesse comune di tutti i paesi dell’Eurasia”, ha affermato Xi secondo i media cinesi. Gli sforzi internazionali, ha aggiunto, servono per “evitare l’escalation e l’espansione della crisi”.Orm/Int14