Ambasciatore Guariglia inaugura padiglione italiano a IBTM 2022

Martedì 29 novembre 2022 - 12:49

Allestito da Enit alla fiera di Barcellona

Roma, 29 nov. (askanews) – L’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia ha inaugurato il padiglione italiano allestito da ENIT presso la Fiera IBTM a Barcellona, che si svolge dal 29 novembre al primo dicembre.La fiera è tra le più rilevanti al mondo del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) riunendo i più importanti professionisti del settore: quest’anno ne sono previsti circa 15 mila da oltre cento Paesi.L’Ambasciatore Guariglia ha sottolineato come “il turismo è da sempre un settore fondamentale della nostra economia, costituendo un vero e proprio traino della ripresa economica all’indomani della fine della pandemia. Più in particolare, il segmento MICE e la promozione del turismo congressuale rappresenta un’industria di importanza crescente nel nostro Paese: gli eventi, i congressi, gli incontri di business hanno sempre più spesso come destinazione l’Italia”.L’Ambasciatore ha aggiunto che “senza dubbio, la vetrina di Barcellona è utile a promuovere le destinazioni italiane presso operatori sia spagnoli che internazionali. I dati relativi al 2021 sono incoraggianti e ci sono tutti i presupposti per migliorare il ranking dell’Italia anche nel segmento MICE, in considerazione di alcuni importanti congressi che si svolgeranno nel nostro Paese tra cui il Big Science Business Forum aggiudicato a Trieste lo scorso ottobre proprio qui in Spagna”.L’Agenzia Nazionale del Turismo partecipa alla fiera con uno stand di 400 mq. con oltre 60 espositori tra cui 18 imprese private, Convention Bureau Italia, YesMilano, Roma Capitale e le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto.Presso il Padiglione Italia verranno, inoltre, organizzati degli eventi ad hoc: il primo, il 29 novembre, a cura di Convention Bureau Roma & Lazio, in cui si promuoverà anche la candidatura italiana a Expo 2030, dal titolo “Be inspired”; il giorno successivo YesMilano Convention Bureau presenterà, invece, “Milano the place to meet”. Durante i 3 giorni di Fiera, lo stand Italia sarà sede di incontri b2b tra espositori e buyer che operano non soltanto sul mercato spagnolo ma a livello internazionale.All’inaugurazione del Padiglione hanno partecipato anche l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Console Generale a Barcellona Emanuele Manzitti, la responsabile Comunicazione B2B ed Eventi della Direzione Marketing di ENIT Elena Di Tondo e la responsabile dell’Ufficio ENIT a Madrid Inmaculada Juberías.