Tajani:turismo radici può aumentare presenze anche in piccoli comuni

Giovedì 24 novembre 2022 - 11:28

E "rafforzare relazioni tra italiani all'estero e amministrazioni"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Una parte importante della politica estera italiana si svolge attraverso il ruolo delle amministrazioni locali: ci sono sei milioni di cittadini italiani che vivono all’estero e decine e decine di milioni di persone che parlano italiano o sono di origine italiana nel mondo e proprio il Pnrr, con un progetto voluto dalla Farnesina, permetterà di rafforzare le relazioni tra questi italiani e le amministrazioni con il turismo di ritorno, il turismo delle radici”, ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani all’Assemblea dell’Anci.“Vogliamo che gli italiani all’estero anche coloro che non hanno più passaporto o cittadinanza possano tornare nei comuni di origine, proprio come ha fatto il Papa andando nell’astigiano. La riscoperta dei comuni di origine dei propri antenati – ha proseguito Tajani – potrà far crescere le presenze turistiche nel nostro Paese e nei comuni che non sono prime mete del turismo”.