Mosca attacca le città ucraine e le reti elettriche, mentre arriva il freddo

Giovedì 17 novembre 2022 - 18:50

Proseguono blackout a intermittenza. Borrell: temo che la Russia non sia pronta ad un ritiro

Milano, 17 nov. (askanews) – La Russia ha nuovamente lanciato attacchi contro diverse città dell’Ucraina, compresa la capitale Kiev. Ed è arrivata anche la neve a complicare la situazione, già drammatica nel paese, afflitto da interruzioni di corrente causate dalla Russia. Il crollo delle temperature è giunto inesorabile e l’operatore elettrico nazionale Ukrenergo ha annunciato la proroga dei blackout a intermittenza per la giornata a causa del “peggioramento della situazione”.Il ripetersi degli attacchi russi da ottobre, alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, priva regolarmente milioni di ucraini di elettricità e acqua. Eppure il Cremlino afferma che la sofferenza dei civili in Ucraina è “la conseguenza” del rifiuto di Kiev di negoziare con Mosca.“Questa è la conseguenza della mancanza di volontà da parte ucraina di risolvere la questione, di avviare negoziati, del suo rifiuto di cercare un terreno comune”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry a Peskov citato da Afp. Intanto due missili da crociera e droni kamikaze “Shahed” di fabbricazione iraniana sono stati abbattuti dalla difesa ucraina, ha detto l’amministrazione militare di Kiev.L’Ucraina era già stata sottoposta a massicci attacchi martedì, dopo l’umiliante ritirata russa da Kherson. Mosca sotto la pressione della controffensiva ucraina, ha abbandonato il nord della regione di Kherson l’11 novembre, pur continuando a rivendicarne l’annessione.Oggi a Dnipro 14 persone tra cui una ragazza di 15 anni sono rimaste ferite in un bombardamento, ha detto su Telegram il governatore regionale Valentin Reznitchenko.Nella regione di Odessa (sud), i russi hanno colpito infrastrutture ferendo tre persone, ha detto l’amministrazione regionale.Da parte sua, l’operatore privato ucraino Dtek ha parlato di “distruzione senza precedenti” subita dal sistema energetico ucraino, che “richiede arresti di emergenza” imposti, al fine di “prevenire incidenti complessi e su larga scala sulle reti”.E secondo il responsabile della politica Estera dell’ue, Josep Borrell, la Russia non mostra alcun segno di voler ritirare le proprie truppe dall’Ucraina: “Temo che la Russia non sia pronta ad un ritiro, e se non si ritira la pace non sarà possibile; ma è la Russia che deve rendere possibile la pace, l’aggressore deve ritirarsi se si vuole una pace sostenibile”, ha concluso.Cgi/Mgi/Int14