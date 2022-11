Comunicato finale del G20: la maggioranza dei membri condanna la guerra in Ucraina

Mercoledì 16 novembre 2022 - 10:51

Nel testo si ricorda anche che c'erano "altri punti di vista"

Roma, 16 nov. (askanews) – “La maggior parte” dei Paesi membri del G20 “ha condannato fermamente la guerra in Ucraina” che “sta causando immense sofferenze umane” e sta “aggravando le fragilità esistenti nell’economia globale”. E’ quanto si legge nel comunicato finale del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, che non è stato cambiato dopo la caduta di un missile in Polonia e rispecchia la bozza che circolava ieri. Nel testo si sottolinea che c’erano “altri punti di vista” e “diverse valutazioni” della situazione e delle sanzioni imposte a Mosca.Coa/Int2