Meloni: l’Alleanza atlantica è indispensabile per la sicurezza e la crescita

Giovedì 10 novembre 2022 - 13:09

Pace non è scontata, lavorare per difenderci efficacemnete

Roma, 10 nov. (askanews) – Confermiamo “l’mpegno dell’Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l’alleanza si trova ad affrontare in questa fase particolarmente delicata. La dimensione transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del colloquio con il segretario della Nato, Jans Stoltenberg.“L’alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c’è e non ci può essere crescita per le nostre società e ovviamente – ha aggiunto – dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale. Ed è quello che siamo impegnati a fare. In un contesto in cui la pace non è qualcosa che possiamo dare per scontato ma per cui dobbiamo lavorare ma che ci impone a difenderci efficacemente”.“L’Italia – ha poi aggiunto – sostiene con forza l’integrità territoriale, la sovranità, la libertà dell’Ucraina. La coesione politica dell’alleanza e il nostro impegno fermo a sostegno della causa ucraina sono dal nostro punto di vista la risposta migliore che gli alleati della Nato possano dare in determinazione”.“Ribadisco la volontà dell’Italia di partecipare da protagonista con serietà, siamo una nazione seria e leale e continueremo a dimostrarlo” ha aggiunto Meloni.Sulla questione della sicurezza è “fondamentale il partenariato strategico Nato-Ue”. Con Stoltenberg “abbiamo ragionato di come espandere la cooperaizone tra queste due organizzazioni sul tema della difesa, considero prioritario rafforzare l’alleanza nel suo complesso con un suo pilastro europeo”.Per Meloni è “importante un approccio che tenga conto delle sfide che vengono anche dal fianco meridionale”.Bac/SamInt13/Int13