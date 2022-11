Gli Usa confermano contatti con il Cremlino (per prevenire l’escalation nucleare)

Martedì 8 novembre 2022 - 08:11

Sullivan ha tenuto discussioni riservate con il suo omologo russo Patrushev

Roma, 8 nov. (askanews) – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha confermato che i canali di comunicazione tra Washington e Mosca rimangono aperti nonostante la guerra in Ucraina.Parlando a New York, Sullivan ha affermato che è “nell’interesse” degli Stati Uniti mantenere i contatti con il Cremlino.Ma ha insistito sul fatto che i funzionari avessero “gli occhi chiari su chi abbiamo a che fare”. Arriva quando la Casa Bianca si rifiuta di smentire le notizie secondo cui Sullivan ha condotto colloqui con la Russia per prevenire un’escalation nucleare in Ucraina.Il Wall Street Journal riporta che Sullivan ha tenuto discussioni riservate con il suo omologo russo, il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, e l’alto aiutante di politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, negli ultimi mesi.Alti funzionari hanno detto al giornale che gli uomini avevano discusso i modi per proteggersi dal rischio di escalation nucleare nella guerra in Ucraina, ma non si erano impegnati in alcun negoziato sui modi per porre fine al conflitto.Il mese scorso, Sullivan ha affermato che qualsiasi uso di armi nucleari avrebbe “conseguenze catastrofiche per la Russia”.Gca