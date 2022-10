Borrell (Ue): la Russia revochi la decisione sullo stop all’accordo del grano

Domenica 30 ottobre 2022 - 12:44

Mette a rischio azione contro crisi alimentare globale

Roma, 30 ott. (askanews) – "La decisione della Russia di sospendere la partecipazione all'accordo sul Mar Nero mette a rischio la principale via di esportazione di grano e fertilizzanti tanto necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla sua guerra contro l'Ucraina". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Joseph Borrell, aggiungendo che "l'Ue esorta la Russia a revocare la sua decisione".