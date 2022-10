Lukashenko ai bielorussi: volete stare in pace? Fate ciò che dico

Giovedì 20 ottobre 2022 - 13:37

Parlando della prossima campagna elettorale nel 2024

Milano, 20 ott. (askanews) – “Volete vivere in pace? Fate quello che vi dico”. Così il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko si è rivolto ai governatori del suo paese in una riunione mostrata dai canali statali bielorussi, dove il leader – come vuole la tradizione locale – dimostra la sua forza facendo una lavata di capo pubblica ad alcuni partecipanti, secondo la cosiddetta “teatralizzazione” della politica, in stile russo. Il tutto in un video diffuso dalla presidenza da Minsk.Non c’è bisogno che “le persone siano intimidite”, ha detto. Le persone devono essere pienamente informate su “cosa sta succedendo”, sulle minacce esistenti, in modo che possano poi prendere le proprie decisioni.Parlando della prossima campagna elettorale nel 2024, Lukashenko si è chiesto se ci fossero misure sufficienti per contrastare i tentativi di “interrompere” il voto. Lasciando presagire un maggiore controllo sulle prossime elezioni rispetto alle precedenti che hanno visto eclatanti proteste di piazza.Lukashenko ha affermato di aver incaricato le forze di sicurezza “e altri di informare la gente su ciò che sta accadendo”.“Se vuoi passare dei guai, prego. Bandiera in mano e via. Vuoi stare tranquillo e calmo? In modo che al mattino e alla sera, se non ti fai la doccia (anche se penso che tutti abbiano una tale opportunità), allora almeno fai il bagno ai tuoi bambini in acqua tiepida, hai caldo in casa, gas, gasolio, ecc.; mangi la mattina e la sera, mangi, ti vesti se lo desideri (anche questa è un’opzione), vuoi questo? Allora stringi i denti e fai quello che ti dico”, ha dichiarato Lukashenko.Lukashenko ha inoltre definito “burger” gli occidentali “che chiamano e danno gli ordini”. E poi in merito alla guerra in Ucraina e al pericolo di un allargamento del conflitto, Lukashenko ha anche detto ai suoi governatori: “Non volete combattere in guerra? Allora fatelo in fabbrica e nei campi”.Cgi/Int13