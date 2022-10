Von der Leyen annuncia l’introduzione del price cap sul gas (e il benchmark per il GNL)

Mercoledì 19 ottobre 2022 - 10:45

Gli attacchi russi alle infrastrutture sono crimini guerra

Roma, 19 ott. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato oggi, parlando all’Europarlamento, l’introduzione di un meccanismo di limitazione dei prezzi del gas presso il mercato TTF di Amsterdam e l’introduzione di un benchmark “complementare” per il gas naturale liquido.“La questione riguarda non solo la competitività in un singolo mercato, ma la competitività per la quale le nostre imprese sono impegnate a lottare”, ha segnalato Von der Leyen, dopo aver sostenuto che l’Europa “non ha ceduto al ricatto della Russia” sul gas e ha ora gli stoccaggi pieni.“Dovreste ricordare che a marzo abbiamo proposto di porre un tetto ai prezzi del gas. In quel momento non abbiamo ottenuto consenso, ma oggi siamo arrivati a questo”, ha detto ancora la presidente.“Qual è il modello? Il benchmark che determina i prezzi del gas è il TTF, che è esclusivamente focalizzato sui gasdotti. Ma oggi vediamo che il mercato è realmente cambiato da un mercato di gasdotti a un mercato di GNL. Abbiamo bisogno di un nuovo, specifico benchmark per il GNL”, ha chiarito. “La Commissione – ha proseguito – ora svilupperà questo benchmark complementare, assieme a regolatori europei, ma quesdto richiede tempo. In questo frattempo, noi limiteremo i prezzi al TTF, chiamiamo questo un meccanismo per la correzione del mercato”.“Oggi abbiamo proposto i principi guida come primo passo e su queste basi ora prepareremo i meccanismi operativi come secondo passo, questo concernerà il price cap a tutti i livelli”, ha detto ancora von der Leyen.“Ma il gas porta su anche i prezzi dell’elettricità e qui entra in gioco il ‘modello iberico’, merita di essere considerato a livello Ue, ci sono risposte che vanno trovate, ma non voglio lasciare nessuna pietra ferma. Quindi affrontiamo questa cosa, guardiamola e lavoriamoci sopra”, ha continuato, facendo riferimento all’autorizzazione concessa a Spagna e Portogallo di disallineare i prezzi del gas e quelli dell’elettricità, consentendo un taglio delle bollette elettriche del 40 per cento.“Viviamo in un momento di alta incertezza economica e, come ho detto, io sono preoccupata della nostra competitività non solo come singolo mercato ma come competitività globale per quel che concerne la nostra economia. Tutte le nostre azioni devono tenere conto di questo. Tutte le nostre azioni devono tenere conto della competitività delle nostre piccole e medie imprese e della nostra industria. Questo include il fatto che noi vogliamo introdurre uno ‘standard competitive check’ nelle nostre regolamentazioni.Io penso sia tempo di farlo”, ha proseguito la presidente della Commissione. “In più dobbiamo accelerare gli investimenti in tutta l’Europa. Parlo di investimenti in infrastrutture, in efficienza energetica, in rinnovabili. E questo porta a rienergizzare l’Ue. Quando abbiamo proposto di rienergizzare l’Ue a marzo, ricordate che situazione avevamo? C’era un’enorme dipendenza dal gas russo. In quel momento noi anticipammo che ci sarebbero voluti diversi anni per rimpiazzare il gas russo. A guardare l’oggi: ci sono voluti solo otto mesi per rimpiazzarne due terzi. In altre parole, noi abbiamo massicciamente accelerato la diversificazione verso altri fornitori. Ma questo è venuto ad alto prezzo. Quindi l’attual soluzione per mantenere la nostra c ompetitività è investire sulle fonti di energia interne, specialmente sulle rinnovabili. E questo deve accadere in tutta l’Europa”, ha puntualizzato von der Leyen.“Tuttavia – ha concluso – solo gli stati membri con sufficiente margine fiscale possono affrontare questi investimenti critici.Quindi questo inevitabilmente sbilanciare il campo di ogni nostri singolo mercato. E di conseguenza, ora non abbiamo soltanto bisogno di rienergizzare l’Ue, ma dobbiamo accelerare (…), dobbiamo aumentare la nostra potenza di fuoco. E noi verremo con una proposta su questo, perché faremo in modo che ogni stato membro abbia la stessa opportunità per prepararsi al futuro”.Parlando poi degli attacchi russi contro le infrastrutture ucraine von der Leyen ha detto che sono “un crimine di guerra” in un conflitto già “crudele”. L’ha affermato, parlando all’Europarlamento, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ribadendo il sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario e sostenendo che “questo è il momento di mantenere la rotta”.“Gli attacchi mirati della Russia contro le infrastrutture civili, in particolare le reti elettriche, stanno segnando un nuovo capitolo in una guerra già crudele. L’ordine internazionale è chiaro. Questi sono crimini di guerra! Attacchi mirati alle infrastrutture civili con il chiaro obiettivo di togliere a uomini, donne, bambini acqua, elettricità e riscaldamento con l’arrivo dell’inverno sono atti di puro terrore. E dobbiamo chiamarlo come tale”, ha detto la presidente della Commissione.“Questo – ha continuato – è il momento di mantenere la rotta.Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.Mos/Int13