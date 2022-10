Un rapporto rivela: l’amministrazione Trump ha censurato informazioni sulla pandemia di Covid-19

Martedì 18 ottobre 2022 - 09:42

L'analisi del Comitato del Congresso su pandemia: notizie allineate alle posizioni ottimistiche del presidente

Roma, 18 ott. (askanews) – L'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quando il tycoon era alla Casa Bianca, ha impedito ai funzionari sanitari americani di fornire alcune informazioni sul Covid-19, per andare nella direzione della visione ottimistica dell'ex capo dello Stato: è quanto si legge in un rapporto parlamentare.Alti funzionari dei Centers for Disease Prevention and Control (CDC), la principale agenzia sanitaria federale degli Stati Uniti, hanno detto agli investigatori che i membri dell'amministrazione Trump hanno intimidito il personale e hanno cercato di riscrivere i loro rapporti per allinearli alle dichiarazioni del presidente, che ha minimizzato la crisi epidemica.Gli investigatori hanno intervistato una dozzina di ex e attuali funzionari del CDC, nonché alti funzionari del governo, prima di redigere questo rapporto di 91 pagine pubblicato da un comitato del Congresso che esamina la crisi del Covid-19.Nel rapporto, il panel della Camera sottolinea come i funzionari del Dipartimento della Salute, designati da Donald Trump, abbiano tentato di prendere il controllo della rivista scientifica settimanale del CDC, il Morbidity and Mortality Weekly Report, modificando o censurando articoli che consideravano dannosi per il presidente repubblicano. Questi funzionari avrebbero inoltre cercato di "alterare il contenuto, contraddire o ritardare la pubblicazione" di 18 di questi rapporti settimanali, nonché di un'allerta sanitaria, e questo loro tentativo – secondo quanto spiegato nel rapporto – avrebbe avuto successo in cinque occasioni.L'indagine della commissione "ha mostrato che la precedente amministrazione ha intrapreso una campagna senza precedenti di interferenza politica nella risposta del governo federale alla pandemia, che ha minato la salute pubblica a favore degli obiettivi politici dell'ex presidente", ha sottolineato in un comunicato il presidente della commissione, il democratico Jim Clyburn.