Il Papa: il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa

Sabato 15 ottobre 2022 - 12:17

Nuovo appello alla pace durante l'udienza con i membri del Movimento di Comunione e Liberazione

Città del Vaticano, 15 ott. (askanews) – Nuovo appello alla pace di Papa Francesco. “Vorrei chiedervi un aiuto concreto – ha detto Bergoglio ai membri del Movimento di Comunione e Liberazione ricevuti in udienza in Vaticano per il centenario anniversario del fondatore don Luigi Giussani -. Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace – Cristo, Signore della pace! Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa; nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, in quanti sono abbandonati e vulnerabili, condannati o messi da parte nella costruzione sociale; nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura, andando incontro alle aspirazioni di amore e verità, di giustizia e felicità che appartengono al cuore umano e che palpitano nella vita dei popoli. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria”.“Carissimi, amate sempre la Chiesa – ha aggiunto il Pontefice argentino -. Amate e preservate l’unità della vostra ‘compagnia’.Non lasciate che la vostra Fraternità sia ferita da divisioni e contrapposizioni, che fanno il gioco del maligno. Anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia, e di rinascita.Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi quale fu il ’68. E in seguito don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della Fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la madre Chiesa”.Ssa/Int14