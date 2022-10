L’arsenale atomico russo e le procedure per attivarlo

Martedì 4 ottobre 2022 - 17:46

Mosca conta su 5.997 testate, ma 1.500 in via di smantellamento

Milano, 4 ott. (askanews) – I timori nucleari aumentano con l’aggravarsi della crisi in Ucraina e con essi le preoccupazioni che la situazione di stallo possa inavvertitamente degenerare nell’impensabile: la guerra nucleare. Per questo, un calcolo apparentemente dimenticato – quello delle testate nucleari della Federazione russa – è tornato in auge e oggi fa riflettere. Oltre alle nuove armi che Mosca ha sviluppato negli ultimi anni.QUANTE SONO Secondo un recente rapporto della Federation of American Scientists (Fas) Mosca può contare su 5.977 testate, di cui però 1.500 sono in via di smatellamento per raggiunti limiti di età.All’inizio del 2022, la Fas stimava che la Russia avesse una scorta di circa 4.477 testate nucleari assegnate all’uso da parte di lanciatori strategici a lungo raggio e forze nucleari tattiche a corto raggio. Delle testate accumulate, sono schierate circa 1.588 testate strategiche: circa 812 su missili balistici terrestri, circa 576 su missili balistici lanciati da sottomarini e forse 200 su bombardieri pesanti. Altre 977 testate strategiche sarebbero in deposito, insieme con circa 1.912 testate non strategiche.CHI SAREBBE A SCHIACCIARE IL BOTTONE Le forze nucleari strategiche russe sono divise in forze missilistiche strategiche, forze nucleari strategiche navali (sottomarini), forze nucleari strategiche dell’aviazione. Le missioni di combattimento delle forze nucleari strategiche sono svolte per decisione del comandante supremo delle forze armate della Federazione russa, ovvero in questo caso Vladimir Putin.SISTEMI STRATEGICI In Russia sono stati creati e messi in servizio contemporaneamente diversi nuovi sistemi strategici negli ultimi anni. Il missile balistico Bulava è arrivato alle flotte, i moderno sistema missilistico mobile a terra Yars, le unità di manovra ipersoniche Avangard e i Kindzhal alle truppe di terra.Il comando delle Forze Missilistiche Strategiche afferma ormai da tre anni che entro il 2024 non ci sarà più un solo missile “di fabbricazione sovietica”: il raggruppamento delle Forze Missilistiche Strategiche sarà rinnovato al 100% secondo il canale della Difesa russa Zvezda. Sono tutte armi “terribili” con la quali Mosca minaccia l’Occidente, soprattutto dopo l’inizio dell’operazione militare in Ucraina. È inoltre iniziata la produzione in serie di missili da crociera ipersonici Zircon e continua quella di missili ipersonici Kindzhal.SARMAT In Russia lo hanno soprannominato “Giorno del giudizio”, un solo terribile missile, il Sarmat, che sarà testato sino alla fine del 2022 ed è stato indicato come il missile nucleare più potente con il raggio d’azione più lungo al mondo. Il missile balistico intercontinentale Sarmat ha dozzine di tipi di equipaggiamento da combattimento, che gli consentono di colpire “praticamente in qualsiasi punto della Terra”. Vladimir Degtyar, direttore generale e capo progettista della Makeev – azienda di progettazione missilistica russa – e accademico in un’intervista a Ria Novosti, ha paragonato il nuovo missile balistico intercontinentale russo con il suo predecessore chiamandolo “Satan al quadrato”. Putin aveva già segnalato: “E coloro che stanno cercando di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che anche il vento può girare nella loro direzione”, ha detto. Il missile pesa circa 100 tonnellate ed è in grado di trasportare testate nucleari fino a dieci tonnellate. Può sferrare un attacco nucleare 2000 volte più potente delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki nel 1945.Il missile Sarmat può trasportare da sette a dieci testate nucleari. Ha il controllo automatico, è in grado di essere manovrato in volo e sviluppa velocità supersonica.Sarmat-2 è in grado di cambiare altitudine, direzione e velocità.Le miniere in cui si trovano i missili hanno un alto grado di protezione contro un attacco diretto sotto forma di sistemi antimissilistici e antiaerei e sono inoltre dotate di mezzi di difesa aggiuntivi.IL PUGNALE Kinzhal è un missile balistico aviolanciato ipersonico. Secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu l’esercito russo ha utilizzato tali missili supersonici tre volte durante un’operazione speciale in Ucraina. Secondo lui, nessun missile simile al mondo ha tali caratteristiche: Kinzhal è un missile ipersonico in grado di manovrare lungo l’intera traiettoria di volo per colpire con precisione il bersaglio. Si noti che queste caratteristiche consentono al missile di aggirare tutti i tipi di sistemi di difesa aerea e di difesa missilistica. L’esercito russo usa il “pugnale” per colpire obiettivi particolarmente importanti. La testata del missile può essere equipaggiata sia con una testata convenzionale (come TNT) che con una testata nucleare. La sua massa è di circa 500 chilogrammi. Il Kinzhal è progettato per essere lanciato da aerei da combattimento come il MiG-31 e il Tu-22 e può essere lanciato anche da navi da guerra e sottomarini.ZIRCON A marzo si sono svolti nuovi test di un’arma russa unica, il missile ipersonico Zirkon, che il presidente russo Vladimir Putin ha definito “invincibile”. Il ministero della Difesa russo ha riferito che un missile da crociera ipersonico Zircon lanciato dal Mare di Barents ha colpito con successo un bersaglio nel Mar Bianco situato a una distanza di circa 1.000 km. Si segnala che il lancio è avvenuto nell’ambito della sperimentazione di nuovi tipi di arma. Zircon può muoversi a una velocità nove volte superiore a quella del suono. Nell’ultimo anno, la Russia ha effettuato numerosi lanci di prova di un missile ipersonico da navi da guerra e sottomarini.Il primo lancio del missile ipersonico Zircon è avvenuto nell’ottobre 2020. Poi Putin ha detto che questo è stato un grande evento nella vita del Paese e un passo significativo per migliorare la sicurezza della Russia e la sua capacità di difesa. Successivamente furono effettuati altri test, in particolare dalla fregata dell’ammiraglio Gorshkov e da un sottomarino.Cgi/Int2