Zelensky: la città ucraina di Lyman è ora “completamente liberata”

Domenica 2 ottobre 2022 - 13:14

Milano, 2 ott. (askanews) – La città ucraina di Lyman è ora "completamente liberata" dalle forze russe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve video sul suo canale Telegram.Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha detto che con la presa di Lyman per Mosca sarà più difficile ed è di fronte a una sorta di dilemma.Nelle ultime ore si è tenuta inoltre un'importante telefonata tra Kiev e Washington. Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price il segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, sulla difesa dell'Ucraina della sua sovranità e integrità territoriale.I due hanno discusso degli ultimi sforzi "illegali e illegittimi" di Mosca per cambiare i confini dell'Ucraina con la forza, nonché delle crescenti atrocità commesse dalle forze russe contro il popolo ucraino, inclusi crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.Blinken ha ribadito a Kuleba "il messaggio del presidente Biden secondo cui gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale e che continueremo a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per riprendere il controllo del proprio territorio rafforzando la propria mano militarmente e diplomaticamente" ha detto Price.Il segretario ha aggiornato il ministro sull'assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti, compreso il pacchetto dell'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina da 1,1 miliardi di dollari annunciato questa settimana, nonché sulle forniture future.Il segretario e il ministro degli Esteri hanno anche discusso degli sforzi per garantire che il grano ucraino continui a raggiungere i più bisognosi in tutto il mondo e garantire la sicurezza degli impianti nucleari ucraini.