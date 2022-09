Giovedì 15 settembre 2022 - 14:39

Putin ha detto a Xi di comprendere “le preoccupazioni” della Cina riguardo all’Ucraina

L'incontro a Samarcanda: "Spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema"

Milano, 15 set. (askanews) – “Apprezziamo molto la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina” e “comprendiamo le vostre domande e le vostre preoccupazioni su questo argomento: durante l’incontro di oggi, ovviamente, spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema, anche se abbiamo parlato su questo prima”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il leader cinese Xi Jinping. Lo riporta Ria Novosti.L’incontro si è svolto a margine del vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) a Samarcanda.Da parte sua il presidente cinese – che vede Putin per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina – ha detto di voler condividere con Putin idee sui rapporti bilateriali e su questioni d’importanza regionale e internazionale.La Cina – ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrando il presidente russo Vladimir Putin a margine del summit – vuole lavorare con la Russia per “instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos”. “Di fronte a un mondo in cambiamento, a tempi di trasformazione e mutamenti storici, la Cina – ha aggiunto Xi – vuole lavorare con la Russia per dimostrare la responsabilità di grandi potenze e instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos”.Cgi/Mos/Int14