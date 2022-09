Mercoledì 14 settembre 2022 - 18:48

Stilista Anna Fendi al Florida International Trade and Cultural Expo

Si terrà a Fort Laderdale il 19-20 ottobre

Roma, 14 set. (askanews) – Il 19 e il 20 ottobre a Fort Lauderdale si terrà, presso il Broward County Convention Center, la settima edizione del Fitce, il Florida International Trade and Cultural Expo, l’importante evento internazionale a cui parteciperanno aziende di tutto il mondo ed autorevoli esperti del commercio internazionale. Una vera e propria esposizione universale pensata per tutti i protagonisti del mondo del commercio, che si incontreranno nella città di Fort Lauderdale che ospiterà oltre 2.000 realtà imprenditoriali, sia locali che internazionali. Per Italia, l’autorevole società coinvolta nei lavori dell’Expo è la M.Ro Business Cooperation & Innovation Center, presieduta dall’imprenditrice Romina Nicoletti, che accompagnerà, quale ospite d’onore, la nota stilista italiana Anna Fendi, una delle donne di punta della moda, stilista di successo dell’omonimo brand reso celebre insieme alle sorelle Alda, Carla, Franca e Paola. Con la collaborazione della M.Ro Business Cooperation & Innovation Center, società di internazionalizzazione e consulenza all’export per le imprese, Anna Fendi sarà speaker d’onore ai lavori della Ficte partecipando alla Sustainable Fashion TEC Week e ricevendo il Crystal Globe World dalla Contea di Broward. Inoltre, la nota stilista italiana presenterà al mercato americano una selezione di vini, vagliati con la preziosa collaborazione di Pino Tedesco e di esperti professionisti, scelti dalla Fendi per soddisfare anche i palati più esigenti.Il Florida International Trade and Cultural Expo è un evento di importanza strategica per approcciarsi al mercato d’oltreoceano e incontrare le maggiori personalità istituzionali e della politica americana. Ai lavori è prevista la partecipazione di Alejandro Giammattei, Presidente del Guatemala; di Consuelo Valdés, già ministro della cultura, delle arti e del patrimonio del Cile; di Clara Luz Roldán, Governatrice della Valle del Cauca della Colombia; di Manuel Jimenez, Sindaco di Santo Domingo; di Vinicio Cerezo, già Presidente del Guatemala e di Jorge Quiroga, già Presidente della Bolivia.