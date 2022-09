Giovedì 1 settembre 2022 - 11:13

Giorno Indipendenza Uzbekistan, presidente Senato celebra il Paese

"Problemi risolti con successo grazie all'attuazione di riforme"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 1 sett. (askanews) – “I concetti di indipendenza e libertà sono di particolare valore per tutti i Paesi del mondo. Grazie a questa grande benedizione, ognuno di loro sceglie il proprio percorso di sviluppo, determina il proprio destino, lotta coraggiosamente verso grandi vette. Pertanto, il nostro popolo multinazionale celebra il Giorno dell’Indipendenza della Repubblica dell’Uzbekistan con grande gioia e orgoglio”. Lo ha affermato la presidente del Senato dell’Uzbekistan, Tanzila Narbaeva, in un intervento per il Giorno dell’Indipendenza dell’Uzbekistan che ricorre oggi.“Celebriamo il 31esimo anniversario della nostra indipendenza, con grandi risultati e piani colossali. Indubbiamente, questi anni prenderanno un posto degno nella nostra gloriosa storia come un periodo in cui gettare solide basi per una nuova fase nello sviluppo dell’Uzbekistan e come un periodo di risultati senza precedenti. Perché, nonostante le diverse difficoltà, i problemi che si sono accumulati in tutti i settori negli ultimi anni, sono stati risolti con successo negli ultimi cinque o sei anni grazie all’attuazione di riforme su larga scala”.La politica “imparziale del leader del Paese”, ha aggiunto la presidente del Senato, “e la creatività del nostro popolo sono le ragioni delle grandiose trasformazioni in ogni settore della vita e delle attività dello Stato e della società in un così breve periodo storico”.Le riforme in Uzbekistan, secondo Narbaeva, “sono attuate principalmente nell’interesse dell’individuo e il principio “Non è il popolo che serve gli organi statali, ma gli organi statali devono servire il popolo” si è radicato nella vita dello stato e della società e è diventata la regola d’oro. Ciascuno dei nostri connazionali deve rendersi conto che non è facile stabilire uno sviluppo sostenibile misurato, mantenere la pace e la tranquillità e perseguire efficacemente una politica estera pragmatica e aperta in un periodo di intensa competizione tra paesi. Otteniamo questi successi grazie alla politica equa del capo dello stato, che pensa prima di tutto agli interessi delle persone e al lavoro dignitoso congiunto dei connazionali”.