Gorbaciov raccontò il suo amore per l’Italia in intervista 2008

Da noi realizzata. Per ricordare leader Perestrojka

Milano, 31 ago. (askanews) – L’ideatore della Perestrojka e Premio Nobel per la pace 1990, ci rilasciò un’intervista il 12 giugno 2008 all’interno del Gran Palazzo del Cremlino a Mosca. Nell’intervista raccontò il suo amore per l’Italia, le città italiane e la bellezza che caratterizza il nostro Paese. Era l’epoca dell’emergenza rifiuti e fu lui a introdurre l’argomento, dimostrando conoscenza dell’attualità del nostro Paese. Ne ripubblichiamo di seguito alcuni passaggi, oggi nel giorno della morte dell’ex leader sovietico.Mosca 12 giu. (askanews) – L’amore di Mikhail Gorbaciov per l’Italia è “tanto grande” che non riesce a scegliere una città su tutte. Ma a Napoli dedica un “pensiero particolare” e sull’emergenza rifiuti (…): “In questi casi serve l’autorità”, dice il fautore della Perestrojka ad Apcom in un colloquio in occasione della festa nazionale della Russia.L’ex leader sovietico viene spesso nel Bel Paese, per il quale non nasconde la sua simpatia. “Mi vuole far scegliere una città su tutte? No, non ci riesco”, e nel dirlo si ferma un momento, come illuminato da un’idea. “Non si può dire un solo posto. Forse Roma”, ammette. Ma poi inizia a enumerare. Mentre i ricordi sembrano affollarsi nella mente dell’uomo che ‘ha fatto la storia’ e ha ‘costruito la pace’. “Firenze, Milano. E poi Venezia dove la mettiamo? Ho molti amici in Italia e presto verrò in Laguna al forum delle politiche mondiali”.Poi però l’ideatore della Glasnost’ arriva a un “pensiero particolare” a Napoli, dalla quale negli ultimi mesi la televisione russa continua a proporre le ben note immagini inquietanti sull’emergenza rifiuti. E per l’emergenza su un golfo, così bello e solare come è Napoli, Mikhail Sergevic non fa sconti a nessuno. E propone il modello cittadino del sindaco Rudy Giuliani: “Quando ha iniziato a fare il sindaco di New York, si ricorda la città cosa era?” aggiunge, mantenendo fissi gli occhi sull’ascoltatore.Chiaro è il riferimento alla politica di repressione del crimine definita ‘Tolleranza zero’ e perseguita con convinzione dal politico americano nella Grande mela. Giuliani – nipote di immigrati italiani originari di Montecatini Terme – sale al municipio di New York nel 1994, quando Gorbaciov aveva da poco lasciato il Cremlino. Negli anni Ottanta il politico cattolico si era già guadagnato – sotto la presidenza Reagan – il soprannome di “Procuratore di ferro”, per la tenacia con cui conduceva la lotta alla droga e al crimine organizzato. Incomincia la cosiddetta “ripulitura di New York”, che lo fa battezzare ironicamente “lo Sceriffo”.Mentre dall’altra parte dell’oceano in Unione Sovietica, i processi di riforma legati alla perestrojka venivano avviati dall’ultimo segretario generale del Pcus, il Partito Comunista Sovietico. “A New York c’era violenza, delinquenza, sporcizia” ricorda Mikhail Sergeevic. “Giuliani è arrivato e ha fatto valere la sua autorità. E nessuno gli ha detto che non era democratico. Perchè in questi casi l’autorità serve”.(…) Secondo l’ex capo di stato e Premio Nobel per la pace “bisogna far vedere chi comanda e se si deve usare l’autorità, la si usa” dice in riferimento a Napoli. “Bisogna esserci. (…)(di Cristina Giuliano)