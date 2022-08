Mercoledì 17 agosto 2022 - 19:51

Tra 12 giorni decolla il razzo della prima missione Artemis Nasa

Il programma è destinato a portare l'uomo sulla Luna di nuovo

Roma, 17 ago. (askanews) – Il nuovo gigantesco razzo americano SLS è arrivato oggi alla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida, prima del decollo verso la Luna previsto tra dodici giorni.La missione Nasa segnerà il primo vero volo del grande programma americano di ritorno sulla Luna, chiamato Artemis. La missione Artemis 1 si svolgerà senza astronauti a bordo, poiché il suo obiettivo è testare il razzo e la capsula installata per assicurarsi che possa trasportare un equipaggio in sicurezza sulla Luna, a partire dal 2024. Il razzo, chiamato SLS (Space Launch System), è fase di in sviluppo da più di un decennio e diventerà, quando decollerà, il più potente del mondo. È alto 98 metri.