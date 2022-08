Mercoledì 17 agosto 2022 - 16:10

António Guterres è a Leopoli per un trilaterale con Zelensky ed Erdogan

L'incontro è in programma domani, poi il segretario generale Onu andrà ad Odessa e Istanbul

Milano, 17 ago. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres è arrivato a Leopoli, dove domani parteciperà a un incontro trilaterale con Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta RIA Novosti citando il portavoce del segretario generale.In precedenza è stato riferito che il Segretario generale delle Nazioni Unite durante il suo viaggio in Ucraina giovedì prenderà parte a un incontro trilaterale con Volodymyr Zelensky e il leader turco Recep Tayyip Erdogan a Leopoli.L’Onu si aspetta anche che Guterres tenga un incontro bilaterale con Zelensky. Venerdì, il Segretario Generale dovrebbe visitare Odessa e il giorno successivo si sposta in Turchia dove visiterà il Centro di coordinamento congiunto di Istanbul, creato nell’ambito di un accordo alimentare.Allo stesso tempo, il segretario generale delle Nazioni Unite non ha ancora in programma di visitare Mosca, ha detto il suo portavoce in un briefing.L’incontro “esaminerà” l’attuazione dell’accordo internazionale firmato a Istanbul a luglio per consentire le esportazioni di grano dall’Ucraina, accordo “di cui la Turchia è un elemento chiave”, ha aggiunto la portavoce.“Verranno sollevate una serie di questioni, in generale, come la necessità di una soluzione politica al conflitto. Anche discussa”, ha affermato, osservando che dovrebbe aver luogo anche un bilaterale tra il presidente ucraino e il segretario generale.Venerdì Antonio Guterres si recherà a Odessa, uno dei tre porti ucraini utilizzati nell’ambito dell’accordo internazionale che ha già consentito la partenza di 21 barche cariche, in particolare, di mais e grano.Terminerà questo viaggio a Istanbul sabato per visitare il Centro di coordinamento congiunto responsabile della supervisione dell’accordo.Cgi/Int13