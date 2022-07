Venerdì 29 luglio 2022 - 14:07

Giurdanella nuovo vescovo di Mazara, va in pensione Mogavero

Il vescovo emerito accolse al porto i pescatori rapiti in Libia

Città del Vaticano, 29 lug. (askanews) – Mons. Angelo Giurdanella è il nuovo vescovo della diocesi di Mazara del Vallo. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Domenico Mogavero, che a marzo scorso ha compiuto 75 anni.Nato a Modica, in Sicilia, nel 1956, mons. Giurdanella, sacerdote dal 1983, dal 2010 è vicario della diocesi di Noto e dal 2019 direttore della Caritas diocesana.Mons. Mogavero, originario di Castelbuono, in provincia di Palermo, fu nominato a Mazara del Vallo da Benedetto XVI nel febbraio 2007. Canonista di formazione, in precedenza aveva ricoperto dal 2001 il ruolo di sottosegretario della Cei all’epoca del cardinale Camillo Ruini. E’ stato postulatore della causa di beatificazione di don Pino Puglisi. Criticò pubblicamente Silvio Berlusconi per la vicenda delle “cene eleganti”. Accusato di malagestione nel 2014, è stato prosciolto dai magistrati nel 2018 “perché i fatti non sussistono”. Attento ai temi sociali dell’immigrazione e del dialogo con l’islam, è stato vicino alle famiglie dei pescatori di Mazara rapiti in Libia nel 2020, che accolse al porto al momento del rientro in Sicilia.