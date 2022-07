Mercoledì 27 luglio 2022 - 20:44

Covid-19, torna il lockdown a Wuhan: restrizione per 1 mln persone

Rilevati quattro casi asintomatici

Roma, 27 lug. (askanews) – Qualcuno avrà avuto l’impressione di un déja-vu: a Wuhan circa un milione di persone sono state poste in lockdown in ossequio alla politica “zero Covid”, dopo che in tre giorni sono stati rilevati quattro casi di contagio asintomatico. Lo riferisce la BBC.Il lockdown riguarda i residenti di Jiangxia, uno dei quartieri della città da 12 milioni di abitanti dove per la prima volta fu rilevato il Covid-19 che avrebbe avuto origine – come sembrano confermare gli ultimi studi – in un mercato di animali.La strategia cinese fatta di ampie restrizioni, nel 2020, portò Wuhan a uscire dall’emergenza prima di tante altre città del mondo. Ma la stessa politica “zero Covid” oggi è nel mirino di critiche perché interviene troppo pesantemente nella vita delle persone e colpisce duramene le attività economiche. Come è accaduto a Shanghai, la megalopoli di 25 milioni di abitanti, che solo il mese scorso è uscita da un lockdown stretto durato due mesi.