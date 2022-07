Mercoledì 27 luglio 2022 - 11:33

A Napoli riunione dei direttori degli Istituti di Cultura

Roma, 27 lug. (askanews) – Il 28 e 29 luglio si terrà al Teatro di San Carlo di Napoli la Conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura: un momento di dialogo sulla promozione culturale italiana nel mondo scandito da dibattiti, seminari e gruppi di lavoro.Come si legge in una nota della Farnesina, la Conferenza assume quest’anno un particolare rilievo in quanto celebra il 100° anniversario della nascita della rete degli IIC, il primo dei quali fu istituito nel 1922 a Praga.Interverranno alla Conferenza il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, il Sottosegretario agli Affari Esteri Benedetto Della Vedova, ospiti di alto profilo pubblico e istituzionale e circa 100 funzionari dell’Area della Promozione Culturale in servizio alla Farnesina.La scelta di una sede esterna alla Farnesina rappresenta la prima tappa di un nuovo percorso avviato dal MAECI che mira a favorire, anche in campo creativo e culturale, la proiezione internazionale delle più vivaci realtà dei diversi territori, rafforzandone l’interazione con la Farnesina e con la sua rete degli IIC.“Oggi, di fronte a complesse sfide globali e a conflitti che coinvolgono anche il cuore dell’Europa – ha sottolineato il Ministro Di Maio – la cultura è un prezioso strumento per favorire la reciproca conoscenza e un dialogo costruttivo e rispettoso fra i popoli, volto ad appianare divergenze altrimenti di difficile risoluzione.E l’Italia, la cui politica estera ha per stella polare la stabilità internazionale, deve sfruttare la sua credibilità di punto di riferimento culturale per rafforzare la propria capacità di contribuire a orientare in modo costruttivo l’azione della comunità internazionale di fronte alle sfide attuali e future”.La Conferenza assume un ruolo ancora più significativo dopo l’istituzione lo scorso 1° gennaio della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale diretta dall’Ambasciatore Pasquale Quito Terracciano.“Con la nascita della nuova DGDP, la Farnesina ha scelto la diplomazia culturale come strumento strategico al servizio dell’interesse nazionale. Oltre a costituire un’opportunità per ragionare insieme sulle prospettive della promozione culturale italiana, la Conferenza vuole rendere omaggio al lavoro delle donne e degli uomini che dirigono gli Istituti Italiani di Cultura riaffermandone la centralità nel quadro della nostra politica estera” ha spiegato l’Ambasciatore.I lavori della prima giornata avranno inizio nella mattinata del 28 luglio con gli interventi del Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova e del Direttore Generale Terracciano. Nella sessione conclusiva interverranno il Ministro Luigi Di Maio, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, Marta Ragozzino, Direttrice della Direzione Regionale Musei Campania, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Rosa Alba Impronta Presidente della Fondazione “Made in Cloister” e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.