Accordo tra Dante Alighieri e Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro

Per promozione della lingua italiana

Roma, 26 lug. (askanews) – A Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri, il Segretario generale Alessandro Masi, e il Vicepresidente dell’Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, Giuseppe d’Anna, hanno sottoscritto un accordo per la promozione congiunta della lingua e della cultura italiane.Le due istituzioni si sono impegnate a organizzare incontri e seminari, elaborare bandi di concorso riservati a studenti e docenti (valorizzando in particolare la conoscenza dell’opera di Dante), a realizzare prodotti editoriali e iniziative multimediali per divulgare nel mondo la presenza di Dante, con la lingua e la cultura del nostro Paese.L’Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro è un’associazione privata, senza fini di lucro, con sede a Roma presso la Casa di Dante; ha per finalità statutaria la realizzazione di attività didattiche e culturali per l’intensificazione dei rapporti tra Italia e Brasile, attraverso corsi di lingua e borse di studio, con l’apertura di una propria biblioteca e l’organizzazione di eventi dedicati alla cultura italiana.La Società Dante Alighieri è una rete globale che dal 1889 promuove la lingua e la cultura italiane con iniziative e progetti sia in presenza che in digitale sulla nuova piattaforma www.dante.global, avviata nel 2021. Soci, studenti, docenti di lingua italiana e appassionati della nostra cultura aderiscono alla rete SDA attraverso le sue scuole d’italiano, i centri d’esame PLIDA, i Comitati e i Presidi letterari, in Italia e in tutto il mondo.