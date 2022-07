Sabato 23 luglio 2022 - 12:17

Secondo Kiev missili russi hanno colpito il porto di Odessa (dopo l’accordo sul grano)

Lo ha scritto su Twitter il capo dell'ufficio di presidente ucraino

Roma, 23 lug. (askanews) – “I russi hanno lanciato missili contro Odessa”: è quanto ha scritto su Twitter il capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak. “Ieri è stata concordata l’esportazione di grano ucraino via mare e oggi i russi stanno colpendo il porto di Odessa”, ha rimarcato Yermak, aggiungendo che Mosca “sta sistematicamente creando una crisi alimentare, facendo di tutto per far soffrire le persone”.“Il mondo deve agire – è il suo appello – le migliori garanzie di sicurezza alimentare sono due: sanzioni efficaci contro la Russia e più armi per l’Ucraina”.Anche il Comando operativo sud della forze armate ucraine ha riferito di un attacco messo a segno “dal nemico al porto di Odessa con missili Kalibr”.“Due missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, altri due hanno colpito l’infrastruttura del porto, ha scritto su Twitter.“La Russia avrà la piena resposanbilità di una crisi alimentare mondiale” qualora l’accordo del grano firmato ieri a Istanbul dovesse fallire. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, accusando Mosca di aver “venir meno alle sue promesse e di minare gli impegni assunti con Onu e Turchia” con l’attacco lanciato oggi al porto di Odessa.Sim/Int13