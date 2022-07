Martedì 12 luglio 2022 - 10:51

Ordine Stella d’Italia all’ad di Rosewood Hotel Group, Sonia Cheng

Per gli investimenti in Italia nella fase post-pandemica

Roma, 12 lug. (askanews) – Il Console Generale d’Italia a Hong Kong, Clemente Contestabile ha consegnato oggi, nel corso di una cerimonia, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia a Sonia Cheng, amministratrice delegata di Rosewood Hotel Group.Tra le più dinamiche donne d’affari in Asia, Sonia Cheng guida uno dei leader mondiali dell’ospitalità alberghiera di lusso, che sta realizzando un ambizioso programma di investimenti in Italia. Sotto la sua guida, Rosewood ha acquisito da qualche anno la gestione di un resort di prestigio in Toscana, a Castiglion del Bosco (SI), diventato in poco tempo una destinazione molto amata dai visitatori stranieri. Sta ora preparando l’apertura di due nuovi hotel a Roma e a Venezia.In occasione della consegna del prestigioso riconoscimento, il Console Generale ha voluto esprimere il suo apprezzamento alla dott.ssa Cheng per «aver scelto l’Italia come principale mercato di sviluppo del gruppo in Europa». Egli ha evidenziato come l’annuncio, in piena pandemia, dell’apertura di Rosewood Rome abbia lanciato un concreto segnale di fiducia nei confronti della Capitale e del suo straordinario potenziale turistico.La crescita di Rosewood in Italia è destinata a generare significativi riflessi occupazionali sui territori interessati e a consolidare la attrattività del nostro Paese come destinazione turistica di prestigio, in particolare nei mercati asiatici.