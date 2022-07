Mercoledì 6 luglio 2022 - 08:32

Un nuovo scandalo sessuale mette a rischio il premier Boris Johnson

Ubriaco il vice capogruppo alla Camera dei Comuni avrebbe palpeggiato due uomini

CONDIVIDI SU:





















Roma, 6 lug. (askanews) – Boris Johnson è costretto a lottare per la sua sopravvivenza politica, dopo che due dei principali ministri ne hanno attaccato la leadership e hanno lasciato i rispettivi incarichi. Il tutto sullo sfondo dell’ennesimo scandalo sessuale che accompagna i Tories.Il cancelliere Rishi Sunak e il segretario alla Salute, Sajid Javid, si sono dimessi a dieci minuti di distanza l’uno dall’altro, seguiti da una raffica di sottosegretari e assistenti.I critici hanno sottolineato che ormai è “finita” per il primo ministro, mentre i laburisti hanno detto che il partito che guidava era corrotto. Johnson ha però chiarito che intende restare al suo posto, mentre sono già iniziate le manovre per sostenere il suo esecutivo con un rimpasto.Ha nominato Nadhim Zahawi nuovo cancelliere, mentre il capo di gabinetto del primo ministro, Steve Barclay, è diventato segretario alla Salute. Johnson subirà ulteriori pressioni nella giornata di oggi, quando affronterà i parlamentari nel question time del primo ministro. Dovrà anche testimoniare al Comitato di collegamento, un gruppo di parlamentari che esamina la politica e le decisioni del governo.Né Javid né Sunak hanno parlato in pubblico da quando si sono dimessi, ma le loro lettere di dimissioni di ieri sono state molto critiche nei confronti del primo ministro. Javid ha avvertito che la leadership non “agiva nell’interesse nazionale”, mentre Sunak ha affermato che l’opinione pubblica si aspetta che il governo sia guidato “in modo corretto, competente e serio”.I leader del partito di opposizione hanno invitato i ministri del governo a unirsi ai loro due colleghi e a dimettersi, mentre il leader laburista Sir Keir Starmer si è detto pronto a elezioni generali anticipate.Il deputato conservatore ed ex capogruppo, Andrew Mitchell, ha detto a Bbc Newsnight che per Johnson è “finita”, sottolineando che “non ha né il carattere né il temperamento per essere il nostro primo ministro”: e l’unica domanda, secondo lui, è quanto durerà questo caso.Ma nessun parlamentare conservatore ha ‘lanciato la sfida’ alla leadership del primo ministro e diversi ministri si sono schierati al suo fianco, compreso il segretario del Foreign Office Liz Truss, potenziale rivale per sostituirlo come leader dei Tory.Ha detto di essere “al 100% al fianco del primo ministro”, mentre altri ministri tra cui Dominic Raab, Michael Gove, Therese Coffey e Ben Wallace hanno a loro volta indicato che sarebbero rimasti nel governo.Il backbencher Tory Daniel Kawczynski ha suggerito che le dimissioni alla fine rafforzeranno la posizione di Johnson, aggiungendo che “avrebbero potuto scatenare una valanga contro il primo ministro, ma non è così”.Il malcontento nei deputati senza incarichi, già notevole, sta però crescendo ulteriormente, con alcuni che sperano di cambiare le regole del Partito conservatore in modo che il primo ministro debba affrontare un altro voto di fiducia. Il futuro di Johnson, insomma, è tutt’altro che sicuro.Il “dramma” politico dei Tory si è consumato ieri sera, pochi minuti dopo che Johnson ha rilasciato un’intervista alla Bbc in cui ha ammesso di aver commesso un “brutto errore” nominando Chris Pincher vice capogruppo alla Camera dei Comuni nel febbraio di quest’anno, malgrado fosse consapevole delle accuse a suo carico.Sono seguiti giorni di risposte vaghe dal numero 10 di Downing Street su ciò che esattamente Johnson sapeva delle accuse che doveva affrontare Pincher – accusato di aver palpeggiato due uomini dopo essersi ubriacato al Cotton club, un locale privato di Londra – quando gli ha assegnato l’incarico.La vicenda è l’ultima in ordine cronologico che spinge i parlamentari conservatori a mettere in discussione la leadership e la direzione del governo del primo ministro. Il governo di Johnson è stato caratterizzato da una serie di controversie negli ultimi mesi, non da ultimo da un’indagine della polizia sui partiti a Downing Street durante il lockdown.Alcuni parlamentari conservatori hanno anche espresso dissenso sugli aumenti delle tasse, sulla risposta del governo all’aumento del costo della vita e sulla sua direzione politica.Sunak ha fatto riferimento alle tensioni sull’economia nella sua lettera di dimissioni, sottolineando al premier che “nella preparazione per il nostro discorso congiunto sull’economia proposto la prossima settimana, è diventato chiaro per me che i nostri approcci sono fondamentalmente troppo diversi”.Fco/Int13