Domenica 3 luglio 2022 - 12:22

Il Papa all’Angelus: preghiamo per la pace in Ucraina

Pace basata su equilibrio armamenti fa tornare indietro storia di 70 anni

Milano, 3 lug. (askanews) – “Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo intero, faccio appello ai capi delle nazioni e delle organizzazioni internazionali perchè reagiscono alla tendenza ad accentuare la conflittualità e la contrapposizione.Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull’equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca: questo vuol dire far tornare indietro la storia di 70 anni”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus.Rar/Int9