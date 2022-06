Sabato 25 giugno 2022 - 07:35

Usa, aborto, Blinken: preoccupazioni da ribaltamento Roe v. Wade

"Preoccupazioni comprensibili nel mondo e all'interno staff"

Milano, 25 giu. (askanews) – “Come Segretario di Stato, di solito evito di commentare le sentenze della Corte Suprema”. Inizia così Antony J. Blinken, Segretario di Stato americano in un messaggio diffuso dal Dipartimento di Stato Usa. “Ma la decisione di ribaltare Roe v. Wade ha sollevato dubbi e preoccupazioni comprensibili in tutto il mondo e all’interno dello nostro organico”, prosegue.Il riferimento è alla cancellazione della sentenza Roe v. Wade del 1973, che garantiva il diritto all’interruzione di gravidanza negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha deciso a maggioranza con 6 voti a favore e 3 contrari e l’aborto non è più protetto a livello federale. “Quindi, lasciatemi essere chiaro”, continua Blinken, “sotto questa amministrazione, il Dipartimento di Stato rimarrà pienamente impegnato ad aiutare a fornire l’accesso ai servizi di salute riproduttiva e a promuovere i diritti riproduttivi in tutto il mondo. E questo Dipartimento farà tutto il possibile per garantire che tutti i nostri dipendenti abbiano accesso ai servizi di salute riproduttiva, ovunque essi vivano. Non vacilleremo da questo impegno”.Secondo i sostenitori dell’aborto sono 26 gli stati che certamente o molto probabilmente vieteranno completamente l’aborto. Ciò potrebbe tradursi in una crisi di salute pubblica senza precedenti.