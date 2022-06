Martedì 21 giugno 2022 - 10:42

Per Di Maio serve più cooperazione contro il crimine organizzato

Nuova minaccia nel Mediterraneo da crisi energetica e alimentare

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – “Il crimine organizzato e le sue ramificazioni richiedono una cooperazione rafforzata” alla luce dell’attuale scenario internazionale “sconvolto dalla guerra scatenata sul suolo europeo dall’illegale aggressione russa all’Ucraina”, perchè “le tensioni sui mercati dell’energia e dei beni essenziali, l’aggravarsi dell’insicurezza alimentare a livello mondiale, soprattutto nella regione mediterranea, costituiscono un’ulteriore minaccia che dobbiamo affrontare insieme”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento alla Conferenza dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, in corso a Palermo, intitolata “La convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale”.Un evento che il ministro ha collegato al Dialogo Mediterraneo sulla sicurezza alimentare tenuto lo scorso 8 giugno alla Farnesina, in collaborazione con la Fao, per affrontare la crisi alimentare mondiale. Perchè, ha rimarcato Di Maio, “solo lavorando insieme potremo infatti raggiungere risultati ancor più consistenti e decisivi, in modo da essere sempre più uniti nella difesa dei diritti della persona e dello stato di diritto”.Anche perchè, ha sottolineato il ministro nel suo intervento, bisogna fare i conti con il fatto che “negli anni le organizzazioni criminali hanno sviluppato sofisticate reti internazionali e affinato le loro tecniche, per adeguarle a un mondo in costante evoluzione” e “tali reti possono essere sconfitte soltanto attraverso la collaborazione tra governi”.Sim/Int13