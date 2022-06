Mercoledì 1 giugno 2022 - 14:04

Innovazione e ricerca Made in Italy si rafforzano nel mercato Usa

Accordo Piccola Industria Confindustria Liguria, IIT e Miami Scientific Italian Community

Roma, 1 giu. (askanews) – Piccola Industria di Confindustria Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la Miami Scientific Italian Community hanno siglato a Genova un accordo di collaborazione per esportare le tecnologie Made in Italy e supportare reciprocamente l’investimento e lo sviluppo sui propri territori di nuove imprese, soprattutto quelle ad alto tasso di innovazione tecnologica.La partnership rafforzerà l’alleanza strategica tra la Miami Scientific Italian Community e le Piccole Industrie delle Confindustrie Regionali per la valorizzazione sul mercato Statunitense dei brevetti dei giovani talenti italiani.Un’offerta unica che favorirà le PMI, StartUP e SpinOff ad alto tasso innovativo che vogliono insediarsi sul mercato Statunitense. La grande novità contenuta nell’accordo è rappresentata dall’offerta congiunta Piccola Industria Liguria, IIT e la MSIC per attrarre aziende americane, offrendo alle stesse le eccellenze in materia di innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e Infrastrutture presenti sul territorio ligure.“Insieme ai colleghi del Comitato Regionale ligure della Piccola Industria – ha dichiarato il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Liguria Renato Goretta – abbiamo ritenuto questo accordo strategico per l’opportunità che rappresenta. Infatti, avere un canale facilitante, una vetrina, sul territorio statunitense e non solo, potrà consentire alle nostre Aziende di affacciarsi con maggiore consapevolezza su quei mercati. Viceversa, essere interlocutori privilegiati sul territorio ligure per le Aziende e i centri di ricerca americani potrà rappresentare un’ulteriore possibilità di sviluppo dei nostri business. Infine, la partecipazione oggi – prosegue Goretta – dell’Istituto Italiano di Tecnologia e, domani, speriamo, dell’Università di Genova, due eccellenze riconosciute, da una parte ci riempie di orgoglio e dall’altra certifica che siamo sulla strada giusta”.“Il nostro istituto è per vocazione internazionale, la metà del nostro personale di ricerca proviene dall’estero, abbiamo rappresentanti di oltre 60 paesi nei nostri laboratori – commenta Giorgio Metta, Direttore Scientifico IIT – d’altra parte le nostre radici sono sul territorio Ligure che ha tutte le carte in regola per ospitare un ecosistema tecnologico di alto profilo. La Partnership con Piccola Industria e MSIC va proprio in quella direzione, dimostrando anche al di fuori dei confini italiani, che la Liguria può avere un ruolo di leadership nel panorama dell’ High Tech Made in Italy e che il nostro istituto può rapprensentare una risorsa per il comparto imprenditoriale anche a livello internazionale”.“L’accordo rappresenta un tassello importante alla nostra strategia a medio e lungo termine, oltre a continuare ad esportare e internazionalizzare il nostro sapere, da oggi il territorio ligure può diventare catalizzatore di imprese ed investimenti, a cui possiamo offrire competenze e tecnologie – ha dichiarato Fabio De Furia Presidente della Miami Scientific Italian Community, una piattaforma innovativa di infrastrutture per il mercato europeo anche in vista del grande appuntamento di Horizon Europe”.