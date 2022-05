Sabato 28 maggio 2022 - 13:09

La Russia auspica buon senso dagli Usa nella fornitura di missili a Kiev

Lo ha detto l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Antonov

Roma, 28 mag. (askanews) – La Russia auspica che gli Stati Uniti siano guidati dal buon senso quando decideranno sulle forniture di missili a lungo raggio all’Ucraina. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov.La CNN ha riferito due giorni fa, citando diversi funzionari statunitensi, che Washington potrebbe includere sistemi avanzati di armi missilistiche a lungo raggio in un nuovo pacchetto di assistenza militare statunitense per l’Ucraina, che potrebbe essere annunciato la prossima settimana. L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti di fornire il Multiple Launch Rocket System (Mlrs) e l’High Mobility Artillery Rocket System (Himars), ha sostenuto l’emittente.Allo stesso tempo, il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato che gli Stati Uniti non avevano preso la decisione finale sulla fornitura di Mlrs all’Ucraina.“Attualmente partiamo dalla dichiarazione del portavoce del Pentagono John Kirby, che ha affermato che la decisione finale su questo tema non è stata presa. Speriamo che prevalga il buon senso e Washington non faccia un passo così provocatorio”, ha dichiarato Antonov, citato dall’ambasciata russa su Telegram.L’ambasciatore ha osservato che Mosca ha ripetutamente avvertito Washington attraverso i canali diplomatici che la fornitura di più armi in Ucraina aumenta significativamente i rischi di un’escalation. “Gli americani sono ben consapevoli che le loro azioni allontanano ulteriormente le prospettive di pace. Gli Stati Uniti sono trascinati sempre più a fondo nella crisi in Ucraina. Questo ha conseguenze imprevedibili per la sicurezza globale”, ha affermato Antonov.Se tali armi fossero fornite, il timore del diplomatico, potrebbero essere dispiegate in prossimità dei confini, consentendo alle forze ucraine di colpire le città russe. Antonov ha osservato che la Russia non tollererà questa situazione e prenderà le misure necessarie per “eliminare le capacità” delle forze ucraine. Il diplomatico ha invitato Washington e Kiev a “fare i conti con la realtà” e ad avviarsi verso una risoluzione politica della crisi.Fco/Pie