Giovedì 19 maggio 2022 - 13:06

Mattarella: non far retrocedere la storia con la violenza delle armi

Agli 800 anni dell'Università di Padova

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 mag. (askanews) – “C’è un tentativo di ritorno, di far retrocedere storia con la violenza delle armi su un paese confinante da parte di un paese più grande e molto più forte, è necessario tornare ai valori dell’Europa, un tessuto di valori comuni non può essere sacrificato lacerandosi di fronte alla prepotenza dell’uso della forza imponendo le proprie scelte agli altri”. Così il presidente della Republlica, Sergio Mattarella nel corso del suo intervento per gli 800 anni dell’Università di Padova.“Questo ateneo ha come motto la libertà – ha aggiunto il Capo dello Stato – che trova motivazione nell’ articolo 33 della nostra Costituzione, è giusto ricordare l’intervento di Concetto Marchesi del 1943 da cui è nata la spinta per la Resistenza che da questo ateneo è partita in modo vigoroso, un’azione affiancata anche dal latinista Ezio Franceschini, entrambi divisi da concezioni filosofiche ma uniti nella difesa della libertà e dell’aspirazione alla democrazia”, ha concluso.“La libertà – ha aggiunto – è il patrimonio da difendere e non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quanto succede, è importante garantire la libertà a tutti, la libertà non è divisibile e si ottiene pienamente se la ottengono anche agli altri perché si realizza insieme a quella degli altri”.Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento nel corso degli 800 anni dell’Università di Padova.“E’ necessario – ha proseguito il Capo dello Stato – che venga ripristinato il diritto internazionale e la catena dei valori di uguaglianza e solidarietà che vanno difesi attivamente. Richiamo l’osservazione del professor Carlo Fumian su umiltà e vanità, la persona umile cerca la verità chi coltiva la superbia è convinto di possederla. Non bisogna cadere mai nella tentazione della superbia, lo dico agli studenti e coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico è questo che alimenta la libertà, l’antidoto alla superbia, è la cultura”, ha concluso “Stride oggi l’aggressione a un paese confinante da parte di un paese più grande e più forte” ha proseguito. Nelle università, ha ricordato il capo dello Stato “vi fu uno sforzo d’innovazione per il futuro interpretato a quel tempo dalle università, questo millenio appena attraversato ci pone di fronte a interrogativi, mutamenti che si realizzano in un arco di tempo ristretto e breve, abbiamo coltivato idea di un mondo sempre più raccolto con distanze geografiche scomparse in cui si comunica in tempo reale, con nemici comuni da affrontare insieme, dall’ambiente alla salute lo abbiamo visto nella pandemia la scienza ha trovato vaccini per contrastare in modo brevissimo”, ha concluso.Bnz/Pie