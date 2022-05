Lunedì 16 maggio 2022 - 20:59

Kuleba: non oggi ma le sanzioni Ue sul petrolio russo arriveranno

Ha chiesto un pacchetto contro tutto l'export dalla Russia

Bruxelles, 16 mag. (askanews) – Non c’è ancora nessuna decisione dei Ventisette sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, per via del controverso embargo sulle importazioni di petrolio, che vede l’opposizione dell’Ungheria; ma le cose si stanno muovendo, si arriverà all’embargo sul petrolio e ci sarà probabilmente anche un settimo pacchetto, che potrebbe colpire le altre esportazioni russe.E’ quanto ha affermato, in sintesi, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, oggi a Bruxelles, parlando alla stampa all’uscita dal Consiglio esteri dell’Ue, a cui è stato invitato a partecipare.Sul sesto pacchetto “la decisione non è stata presa, i ministri continueranno la discussione. Ma ciò che ho ascoltato – ha riferito il ministro ucraino – è un chiaro, schiacciante sostegno per il sesto pacchetto, per l’embargo sul petrolio. Non è una esagerazione dire che c’è solo un paese che continua a bloccare introduzione dell’embargo” sul petrolio. “L’Ue deve cercare di trovare il modo di affrontare le preoccupazioni di questo paese”, ovvero l’Ungheria.“Ucraini e ungheresi – ha continuato Kuleba – hanno vissuto come vicini per secoli, e dobbiamo risolvere i problemi che ci sono come vicini”, ma, ha osservato, in questa situazione “credo sia l’Ue che deve inviare dei messaggi a Viktor Orban”, il premier ungherese.“Ho visto la chiara leadershop dell’Alto Rappresentante Josep Borrell” nel cercare di conseguire un accordo sul sesto pacchetto, “perché – ha rilevato il ministro ucraino – c’è la comprensione negli Stati membri che è la reputazione dell’Ue che è in gioco, e che l’unità dell’Ue non può essere spezzata: deve essere trovata una decisione che incontri le proccupazioni di tutti gli Stati membri”.“Ho apprezzato – ha aggiunto Kuleba – gli Stati membri che hanno detto di essere pronti a un settimo pacchetto, dopo che il sesto sarà stato adottato. Questo è stato incoraggiante, ed è un messaggio di sostegno all’Ucraina. Credo che sulla questione delle armi e delle sanzioni le cose stanno andando avanti, anche se noi vorremmo che i progressi fossero più rapidi, ma le cose si muovono”.“Sulle sanzioni – ha spiegato ancora il ministro ungherese – ho fatto alcune proposte ai ministri su quali sanzioni potrebbero entrare nel settimo pacchetto. Una dio queste può essere riassunta con tre parole: eliminare le esportazioni russe.Abbiamo analizzato la struttura dell’economia russa, e abbiamo visto che fino a quando la Russia continuerà a esportare il suo petrolio, il gas o anche ferro e altre materie prime, avrà il denaro per continuare la guerra. Per fermare la macchina da guerra russa – ha sottolineato – dobbiamo privare Putin del denaro. Sono le sole cose che gli importano: potere e denaro. Se gli togliamo il denaro, avrà il potere con le tasche vuote.Questa è veramente la sola maniera di fermare la guerra: privarlo di introiti”.“L’economia russa soffre sotto le sanzioni, sono molto importanti, efficienti sotto molti punti di vista, ma la Russia – ha ricordato – continua a fare centinaia di milioni, miliardi, nel vendere le sue esportazioni sul mercato globale”.Infine, Kuleba ha espresso la sua avversione, alla possibilità che alla fine il sesto pacchetto sia approvato senza le sanzioni contro il petrolio russo. “Non credo che il sesto pacchetto di sanzioni potrà essere approvato senza l’embargo al petrolio.L’Ucraina sarebbe contraria, e credo che l’embargo sarà introdotto. Le sole domande sono quando” sarà deciso, “e quale sarà il prezzo che l’Unione europea dovrà pagare per realizzarlo.Ma la dinamica complessiva in termini di sanzioni contro la Russia è irreversibile. C’è una vasta, generale consapevolezza nell’Ue che le sanzioni debbano essere incrementate fino a che l’Ucraina vincerà questa guerra”, ha concluso.Loc/Int2