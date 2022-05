Lunedì 9 maggio 2022 - 11:09

Borrell propone il sequestro delle riserve di Mosca per la ricostruzione

Mosca replica: è illegale

Roma, 9 mag. (askanews) – L’Unione Europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per contribuire a pagare i costi della ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra, ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estara Josep Borrell, in un’intervista al Financial Times.Borrell ha detto al quotidiano che sarebbe logico per l’Ue fare ciò che gli Stati Uniti hanno fatto con le attività della Banca centrale afgana dopo che i talebani hanno preso il controllo della nazione asiatica.“Abbiamo i soldi in tasca e qualcuno deve spiegarmi perché va bene per i soldi afgani e non va bene per i soldi russi”, ha detto, aggiungendo: “Voterei a favore, perché è molto logico”. Washington ha congelato i fondi afgani dopo l’acquisizione militare da parte dei talebani e prevede di usarne alcuni per aiutare il popolo afgano mentre tiene il resto per soddisfare possibili cause legate al terrorismo contro i militanti islamici.La proposta del capo della diplomazia europea Josep Borrell di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per contribuire a pagare i costi della ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra è “totalmente illegale”, ha detto oggi alla Ria Novosti il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko.“Questa (proposta) è totalmente illegale” e rappresenta “la distruzione delle fondamenta stesse delle relazioni internazionali”, ha detto Grushko.Se queste decisioni verranno prese, “colpiranno gli stessi europei, colpiranno il moderno sistema finanziario e mineranno la fiducia nell’Europa, e in generale nell’Occidente”, ha aggiunto il diplomatico russo.Coa/Pie