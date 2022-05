Venerdì 6 maggio 2022 - 11:02

Metsola: Kiev vincerà, l’Europa è a Bucha e a Mariupol

Roma, 6 mag. (askanews) – “Il grave errore di Putin è stato presumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la nostra difesa dei diritti fondamentali, segno di debolezza. Si era sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza. Sono le basi dei prossimi passi. Sono la nostra bussola”. Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, a The State of the Union a Firenze.“Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato i nostri passi verso la costruzione di una nuova Unione per la sicurezza e la difesa. Per questo dobbiamo e districheremo le nostre dipendenze dal Cremlino. Per questo metteremo fine alle importazioni di petrolio e perché dobbiamo portare a termine la nostra politica di zero gas dalla Russia. Per questo continueremo con sanzioni e aiuti all’Ucraina. Per questo vogliamo e dobbiamo ricostruire l’Ucraina. Per questo – ha aggiunto Metsola- ci preoccuperemo e accoglieremo tutti coloro che fuggono dalle bombe, dai missili e dalle atrocità di Putin. Per questo vincerà l’Ucraina. Per questo l’Europa sarà pronta per la prossima generazione”.“L’Europa – ha aggiunto Metsola – è anche nelle strade di Bucha, nei tunnel di Mariupol, nelle cantine di Irpin, sulle rive dell’Isola dei Serpenti. Le persone che subiscono questa brutale violenza cercano da noi supporto, speranza, persino per sopravvivere. Capiscono che non c’è alternativa all’Europa.Chi ha vissuto sotto l’autocrazia che ha segnato tante nazioni in Europa nel secolo scorso, sa fin troppo bene che non c’è altra via. L’Europa potrebbe non essere perfetta – siamo tutt’altro che perfetti – ma rappresentiamo un bastione della democrazia liberale, delle libertà personali, della libertà di pensiero, della sicurezza. Dove puoi essere chiunque tu voglia essere. Uno stile di vita e di vita che forse abbiamo dato per scontato”.Xfi/Pie