Mercoledì 4 maggio 2022 - 14:13

Kishida non fornisce date per riapertura del Giappone al turismo

Draghi: Italia ha riaperto, auspichiamo lo faccia presto anche Tokyo

Roma, 4 mag. (askanews) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida non ha dato indicazioni sulla possibile riapertura dei confini giapponesi al turismo, richiesta anche dal presidente del consiglio Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte di oggi a Palazzo Chigi dopo l’incontro tra i due capi di governo.Draghi è stato esplicito nel richiedere la riapertura al turismo. “L’Italia ha riaperto i confini ai viaggiatori dal Giappone, anche per turismo. Auspichiamo una rapida ripresa del rilascio dei visti per lavoro e studio e il ripristino dell’esenzione di visto per turismo per i cittadini europei. Insomma, vogliamo tornare a trovarvi”, ha detto al suo colega giappone. “L’amicizia tra i nostri Paesi – ha sottolineato – è cresciuta grazie agli scambi tra i nostri cittadini. Penso, al grande numero di università ed enti di ricerca italiani con controparti giapponesi nel settore della scienza e della tecnologia. Dobbiamo rilanciare la mobilità, che è stata limitata a causa della pandemia di Covid-19”.Il Giappone in effetti ha riaperto, con un tetto massimo di entrate giornaliere, ai viaggi d’affari e agli studenti con visto. Ma rimane chiuso per i visti turistici e non c’è ancora una data fissata per il ritorno alla situazione precedente il Covid-19. In occasione della visita a Roma di Kishida, tuttavia, è stato firmato un accordo che consente i viaggi di vacanza-lavoro.Il visto Vacanze-Lavoro, della durata di un anno, consentirà ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di effettuare un soggiorno nei due Paesi, durante il quale potranno esercitare un’attività professionale accessoria al periodo di vacanza.A questo ha fatto riferimento Kishida, rispondendo a Draghi. “In occasione di questa visita, tra Giappone e Italia è stato firmato un accordo in materia di vacanze-lavoro. Ci auguriamo che questo contribuisca a rinvigorire i flussi di persone purtroppo interrotte a causa del nuovo coronavirus”, ha detto Kishida, non facendo cenno al ritorno alla riapertura al turismo.