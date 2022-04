Lunedì 25 aprile 2022 - 15:17

Papa Francesco a Kirill: diventiamo operatori di pace per l’Ucraina

Lettera al patriarca di Mosca: trasformare i nostri cuori

Roma, 25 apr. (askanews) – “Caro fratello! Possa lo Spirito Santo trasformare i nostri cuori e renderci veri operatori di pace, specialmente per l’Ucraina dilaniata dalla guerra, affinché il grande passaggio pasquale dalla morte alla nuova vita in Cristo diventi una realtà per il popolo ucraino, desideroso di una nuova alba che porrà fine all’oscurità della guerra”. È il passaggio centrale della lettera che Papa Francesco ha inviato al patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, in occasione della Pasqua che alcune chiese cattoliche e ortodosse hanno celebrato ieri, domenica 24 aprile, secondo il calendario giuliano. Lo riporta Vatican News.La lettera è stata pubblicata dal sito del Patriarcato russo: “In questi giorni, quando sentiamo tutto il peso della sofferenza dei membri della nostra famiglia umana, schiacciati dalla violenza, dalla guerra e dalle numerose manifestazioni di ingiustizia, ammiriamo nuovamente con cuore grato che il Signore abbia preso su di Sé tutto il male e tutto il dolore del nostro mondo. Uniti dalla preghiera reciproca – ha scritto ancora il papa – affidiamo le nostre Chiese e tutti i nostri fratelli e sorelle all’intercessione di Maria, Madre di Dio, che è stata con suo Figlio nella sua sofferenza e morte e ha condiviso la gioia della sua risurrezione”.Rea/Int2