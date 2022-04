Venerdì 15 aprile 2022 - 14:22

Da Cina stop collaborazione scientifica con Russia da inizio guerra

Lo denuncia il presidente dell'Accademia delle scienze russa

Roma, 15 apr. (askanews) – La Cina ha smesso di collaborare con la Russia in campo scientifico dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. L’ha detto – secondo quanto scrive l’agenzia di stampa russa Tass – il presidente dell’Accademia delle scienze russa Alexander Sergeev.“Se parliamo delle direzioni sud o est, sfortunatamente posso dire direttamente che i nostri colleghi scienziati cinesi hanno anche loro premuto il bottone ‘pausa’ e nello scorso mese non siamo stati in grado di entrare in discussioni serie con loro, nonostante il fatto che abbiamo avuto un’eccellente collaborazione attraverso una regolare comunicazione”, ha detto Sergeev.“In ogni caso – ha aggiunto – noi dovremo tornare alla normale cooperazione anche in campo scientifico, quindi la giusta cosa da fare è comportarsi in un modo tale da non offrire provocazioni, non rompere le relazioni e tentare di fare quel che possiamo laddove possibile”.Al momento, ha detto ancora Sergeev, l’accademia russa mantiene i contatti con alcuni scienziati su base individuale e volontaria, ma i contatti tra agenzie e accademie sono molto complessi. “Non c’è mai stata una situazione del genere”, ha affermato Sergeev.Tra Cina e Russia, secondo il ministero cinese della Scienza e Tecnologia, c’erano lo scorso anno più di mille progetti comuni di ricerca.