Sabato 26 marzo 2022 - 15:50

Borrell: con un’alleanza tra Russia e Cina “incredibile squilibrio”

Serve "equilibrio di potere e opportunità", darli al "Sud del mondo"

Roma, 26 mar. (askanews) – Una possibile alleanza della Russia con la Cina creerebbe “un incredibile squilibrio” di potere nel mondo, ha affermato oggi il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell.”Abbiamo bisogno di un migliore equilibrio di potere e sono molto favorevole a dare questo potere al Sud del mondo. Il mondo non può essere un posto in cui vivere negli anni a venire senza un riequilibrio del potere e delle opportunità tra il Nord del mondo e il Global South. E una delle conseguenze negative di ciò che sta accadendo è che possiamo spingere la Russia verso la Cina e possiamo creare la divisione tra ciò che possiamo dire: il Sud-Est, il Sud-Est globale e il Nord-Ovest globale, ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, a margine del Forum di Doha, aggiungendo che una possibile alleanza Russia-Cina creerebbe “un incredibile squilibrio nel mondo”.Coa/int5